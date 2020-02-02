Министерство по вопросам продовольствия Сомали заявило, что насекомые составляют «значительную угрозу непростой продовольственной ситуации» в стране, передает BBC.

По данным ООН, в Сомали и соседней Эфиопии сейчас – самое большое за последние 25 лет нашествие саранчи. А расположенная рядом Кения не чувствовала такой угрозы от этих насекомых последние 70 лет, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Нестабильная ситуация безопасности в Сомали – первой стране, которая объявила чрезвычайное положение, – означает, что уничтожить насекомых распылением инсектицидов с воздуха с помощью самолетов она не может, отмечает BBC.