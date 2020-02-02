|Скорость ветра:
|2.9 м/с
|Восход солнца:
|07:16
|Заход солнца:
|16:55
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:51
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.75 грн
|25.15 грн
|EUR
|27.15 грн
|27.7 грн
Восточноафриканская страна Сомали объявила чрезвычайное положение из-за самого крупного за последние 25 лет нашествия саранчи в стране.
Министерство по вопросам продовольствия Сомали заявило, что насекомые составляют «значительную угрозу непростой продовольственной ситуации» в стране, передает BBC.
По данным ООН, в Сомали и соседней Эфиопии сейчас – самое большое за последние 25 лет нашествие саранчи. А расположенная рядом Кения не чувствовала такой угрозы от этих насекомых последние 70 лет, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Нестабильная ситуация безопасности в Сомали – первой стране, которая объявила чрезвычайное положение, – означает, что уничтожить насекомых распылением инсектицидов с воздуха с помощью самолетов она не может, отмечает BBC.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Восточноафриканская страна Сомали объявила чрезвычайное положение из-за самого крупного за последние 25 лет нашествия саранчи в стране.
Министерство по вопросам продовольствия Сомали заявило, что насекомые составляют «значительную угрозу непростой продовольственной ситуации» в стране, передает BBC.
По данным ООН, в Сомали и соседней Эфиопии сейчас – самое большое за последние 25 лет нашествие саранчи. А расположенная рядом Кения не чувствовала такой угрозы от этих насекомых последние 70 лет, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Нестабильная ситуация безопасности в Сомали – первой стране, которая объявила чрезвычайное положение, – означает, что уничтожить насекомых распылением инсектицидов с воздуха с помощью самолетов она не может, отмечает BBC.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов