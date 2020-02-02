В Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и убежал. Полиция

Сотрудники правоохранительных органов проводят специальную операцию, чтобы установить виновного в совершении преступления, сообщает пресс-служба полиции Киева.

— В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция, - говорится в сообщении.

Личность погибшего установили, это киевлянин, 1977 года рождения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

Следователи начали уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Андрей Сотник

По информации hromadske, убитый — Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он является кандидатом медицинских наук, врачом-хирургом, пластическим и эстетическим хирургом.

Пресс-секретарь полиции Шевченковского района Анна Зубрева рассказала, что полиция сейчас «устанавливает род деятельности человека и обстоятельства, в частности, проживал ли он в доме, или приезжал к кому-то».

На месте происшествия находится заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль и заместитель начальника киевской полиции Герман Приступа.

Напомним, что 30 января 2019 года, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял двоих человек.