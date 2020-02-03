Сотрудники Национальной полиции Полтавской области разоблачили сеть незаконных игорных заведений, работающих в Полтаве и Кременчуге, под «прикрытием» клуба спортивного покера.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Во время санкционированных обысков, одновременно проведенных в учреждениях и по месту жительства вероятных сообщников, было изьято 6 покерных столов, более 14 000 игровых фишек, в том числе кэш-фишки (использующие в игре на деньги) на сумму более 5000000 гривен, комп периферия, мобильные терминалы, системы видеонаблюдения и наличные», — говорится в сообщении.

Следователями Нацполиции в Полтавской области открыто уголовное производство по факту занятия игорным бизнесом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины). Проводятся следственные действия.

Напомним, в декабре в Николаевской области открыли 19 уголовных дел из-за незаконной работы подпольных игровых автоматов, правоохранителями было закрыто 222 игорных заведений.