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Сотрудники Национальной полиции Полтавской области разоблачили сеть незаконных игорных заведений, работающих в Полтаве и Кременчуге, под «прикрытием» клуба спортивного покера.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
«Во время санкционированных обысков, одновременно проведенных в учреждениях и по месту жительства вероятных сообщников, было изьято 6 покерных столов, более 14 000 игровых фишек, в том числе кэш-фишки (использующие в игре на деньги) на сумму более 5000000 гривен, комп периферия, мобильные терминалы, системы видеонаблюдения и наличные», — говорится в сообщении.
Следователями Нацполиции в Полтавской области открыто уголовное производство по факту занятия игорным бизнесом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины). Проводятся следственные действия.
Напомним, в декабре в Николаевской области открыли 19 уголовных дел из-за незаконной работы подпольных игровых автоматов, правоохранителями было закрыто 222 игорных заведений.
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Сотрудники Национальной полиции Полтавской области разоблачили сеть незаконных игорных заведений, работающих в Полтаве и Кременчуге, под «прикрытием» клуба спортивного покера.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
«Во время санкционированных обысков, одновременно проведенных в учреждениях и по месту жительства вероятных сообщников, было изьято 6 покерных столов, более 14 000 игровых фишек, в том числе кэш-фишки (использующие в игре на деньги) на сумму более 5000000 гривен, комп периферия, мобильные терминалы, системы видеонаблюдения и наличные», — говорится в сообщении.
Следователями Нацполиции в Полтавской области открыто уголовное производство по факту занятия игорным бизнесом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины). Проводятся следственные действия.
Напомним, в декабре в Николаевской области открыли 19 уголовных дел из-за незаконной работы подпольных игровых автоматов, правоохранителями было закрыто 222 игорных заведений.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов