На Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Песков боевики дважды вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Лебединского — из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Васильевки — из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Луганского террористы обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, дважды неподалеку Крымского — из 82 мм миномета, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе Новотошковского — из миномета калибра 120 мм, вблизи Гладосово — из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате обстрелов двух украинских военных были ранены, еще один — получил боевое поражения. С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 1 февраля боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.