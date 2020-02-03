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На Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Песков боевики дважды вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Лебединского — из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Васильевки — из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате обстрелов двух украинских военных были ранены, еще один — получил боевое поражения. С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 1 февраля боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.
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На Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Песков боевики дважды вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Лебединского — из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Васильевки — из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате обстрелов двух украинских военных были ранены, еще один — получил боевое поражения. С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 1 февраля боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов