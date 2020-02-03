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Сегодня ночью в Одессе произошел пожар в 5-этажном жилом доме, погибли трое людей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар был зафиксирован в 04:23 в Суворовском районе в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома.
Спасатели в 04:52 пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Николаеве из-за короткого замыкания электросети загорелась квартира на пятом этаже девятиэтажного дома по улице Металлургов.
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Сегодня ночью в Одессе произошел пожар в 5-этажном жилом доме, погибли трое людей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар был зафиксирован в 04:23 в Суворовском районе в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома.
Спасатели в 04:52 пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Николаеве из-за короткого замыкания электросети загорелась квартира на пятом этаже девятиэтажного дома по улице Металлургов.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов