Сегодня ночью в Одессе произошел пожар в 5-этажном жилом доме, погибли трое людей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был зафиксирован в 04:23 в Суворовском районе в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

Спасатели в 04:52 пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Николаеве из-за короткого замыкания электросети загорелась квартира на пятом этаже девятиэтажного дома по улице Металлургов.