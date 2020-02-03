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В результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных, еще девять получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
В Министерстве обороны Турции отметили, что обстрелы проводились сирийской армией в районе города Саракиб, несмотря на предупреждение о местонахождении турецких военных. При этом отмечается, что один раненый турецкий военный находится в тяжелом состоянии.
В ответ Турция совершила удары по 40 сирийским объектам. Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган, в результате ответного удара были ликвидированы 35 сирийцев.
Сирийское правительство на данный момент не отреагировало на обстрелы.
Напомним, ранее сообщалось, что Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией. Очередная колонна бронетранспортеров и танков достигла района Рейханлы провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.
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В результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных, еще девять получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
В Министерстве обороны Турции отметили, что обстрелы проводились сирийской армией в районе города Саракиб, несмотря на предупреждение о местонахождении турецких военных. При этом отмечается, что один раненый турецкий военный находится в тяжелом состоянии.
В ответ Турция совершила удары по 40 сирийским объектам. Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган, в результате ответного удара были ликвидированы 35 сирийцев.
Сирийское правительство на данный момент не отреагировало на обстрелы.
Напомним, ранее сообщалось, что Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией. Очередная колонна бронетранспортеров и танков достигла района Рейханлы провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов