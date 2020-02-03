Вчера, 2 февраля в 23:46, в Службу спасения поступило сообщение, что в Саксаганском районе города Кривой Рог по улице Летчиков произошел несчастный случай. Двое мужчин, планируя снять видео, попытались спуститься в шахту, но оба сорвались и погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Группа в составе 5 человек запланировали снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе, 2 мужчин (в возрасте около 30 лет) с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола.

Однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались.

По вызову немедленно было направлено отделение четырнадцатой государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сотрудники горноспасательного подразделения спустились к вентиляционному стволу и в 03:45 обнаружили тела погибших на горизонте 550 метров.

В 5:49 тела двух погибших мужчин подняли на поверхность и передали работникам Национальной полиции. К оказанию помощи привлечено 13 человек личного состава и 2 единицы спасательной техники.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области по состоянию на 11:30 3 февраля в 66 учреждениях общего среднего образования приостановлен учебный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.