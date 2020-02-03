Еланецким отделением полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается несовершеннолетняя Шматолоха Виктория Николаевна 2005 года рождения, которая 24 января ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

— Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые средней длины. Была одета: в черную куртку, темные штаны, черные сапоги. При себе имеет черный рюкзак с разноцветными узорами, - сказано в сообщении.

Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, срочно сообщить ее в Еланецкое отделение полиции по адресу: Еланец, улица Аграрная, 14 или по телефонам (05159) 9-14-47, 53-13-27, 093-858-68-58, 102.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине Арбузинский райотдел полиции разыскивает 15-летнюю Катерину Бец.