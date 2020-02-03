Прокуратура Николаевской области направила в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего водителя автомобиля «Volkswagen Touareg», который 26 декабря 2019 на дороге Благовещенское-Николаев в Арбузинском районе совершил смертельную аварий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

По данным следствия, водитель грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-217130», который двигался навстречу.

В результате ДТП 54-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» от полученных травм погибла на месте, водитель этого автомобиля и 3-летний пассажир автомобиля «Volkswagen Touareg» были травмированы.

Действия водителя квалифицированы по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в четверг, 26 декабря, на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе произошло лобовое столкновение автомобиля «LADA» и внедорожника «Volkswagen Touareg», в результате которого один человек погиб.