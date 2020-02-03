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В Черноморске на территории серного терминала лопнул бунт с серой: никто из рабочих не пострадал.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
При погрузке в железнодорожный состав бунт, наполненный серой, сорвался с транспортной линии и упал вниз.
Отмечается, что у конструкции обвалились стены. Также был поврежден железнодорожный состав. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что сегодня ночью в Одессе произошел пожар в 5-этажном жилом доме, погибли трое людей.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
В Черноморске на территории серного терминала лопнул бунт с серой: никто из рабочих не пострадал.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
При погрузке в железнодорожный состав бунт, наполненный серой, сорвался с транспортной линии и упал вниз.
Отмечается, что у конструкции обвалились стены. Также был поврежден железнодорожный состав. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что сегодня ночью в Одессе произошел пожар в 5-этажном жилом доме, погибли трое людей.