В Черноморске на территории серного терминала лопнул бунт с серой: никто из рабочих не пострадал.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

При погрузке в железнодорожный состав бунт, наполненный серой, сорвался с транспортной линии и упал вниз.

Отмечается, что у конструкции обвалились стены. Также был поврежден железнодорожный состав. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что сегодня ночью в Одессе произошел пожар в 5-этажном жилом доме, погибли трое людей.