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Следователями территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, начато досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением работниками Одесского следственного изолятора, что привело к смерти заключенного.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
По предварительной информации, при содействии работников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены к камере, где содержался другой заключенный, и избили его. После работники «Одесского следственного изолятора» незаконно переместили потерпевшего в карцер, где он умер.
Следствием установлено, что один из сотрудников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО.
В марте 2019 следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, задокументировали факт вымогательства и получения им 2 тысяч долларов США взятки от заключенного за досрочное освобождение. На время досудебного расследования этого уголовного производства его неоднократно отстраняли от должности по решению суда. 23 сентября 2019 обвинительный акт в отношении него было направлено в суд.
Также в другом уголовном производстве о злоупотреблении властью работниками Одесского СИЗО, следователи ГБР предварительно установили, что этот же начальник отдела причастен к организации нарушений условий содержания под стражей одного заключенного. Ему было позволено свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины смерти потерпевшего и другие причастные к совершению уголовного преступления. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, что Херсонская полиция выясняет обстоятельства конфликта, во время которого был избит редактор одного из херсонских СМИ.
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Следователями территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, начато досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением работниками Одесского следственного изолятора, что привело к смерти заключенного.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
По предварительной информации, при содействии работников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены к камере, где содержался другой заключенный, и избили его. После работники «Одесского следственного изолятора» незаконно переместили потерпевшего в карцер, где он умер.
Следствием установлено, что один из сотрудников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО.
В марте 2019 следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, задокументировали факт вымогательства и получения им 2 тысяч долларов США взятки от заключенного за досрочное освобождение. На время досудебного расследования этого уголовного производства его неоднократно отстраняли от должности по решению суда. 23 сентября 2019 обвинительный акт в отношении него было направлено в суд.
Также в другом уголовном производстве о злоупотреблении властью работниками Одесского СИЗО, следователи ГБР предварительно установили, что этот же начальник отдела причастен к организации нарушений условий содержания под стражей одного заключенного. Ему было позволено свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины смерти потерпевшего и другие причастные к совершению уголовного преступления. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, что Херсонская полиция выясняет обстоятельства конфликта, во время которого был избит редактор одного из херсонских СМИ.