В Каменском Днепропетровской области за рулем школьного автобуса умер водитель, после чего транспорт въехал в забор. Никто из детей не пострадал.

Об этом пишут Факты.

Сообщается, что пожилой водитель вез школьников в бассейн. По дороге у мужчины случился приступ, в результате чего автобус съехал с дороги, протаранил забор, снес фонарный столб и остановился.

После случившегося прохожие вытащили детей из салона. По предварительным данным, никто из детей не пострадал.

Напомним, что в Канаде произошла авария с участием двух школьных автобусов, пострадали 69 человек.