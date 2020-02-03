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В Каменском Днепропетровской области за рулем школьного автобуса умер водитель, после чего транспорт въехал в забор. Никто из детей не пострадал.
Об этом пишут Факты.
Сообщается, что пожилой водитель вез школьников в бассейн. По дороге у мужчины случился приступ, в результате чего автобус съехал с дороги, протаранил забор, снес фонарный столб и остановился.
После случившегося прохожие вытащили детей из салона. По предварительным данным, никто из детей не пострадал.
Напомним, что в Канаде произошла авария с участием двух школьных автобусов, пострадали 69 человек.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
В Каменском Днепропетровской области за рулем школьного автобуса умер водитель, после чего транспорт въехал в забор. Никто из детей не пострадал.
Об этом пишут Факты.
Сообщается, что пожилой водитель вез школьников в бассейн. По дороге у мужчины случился приступ, в результате чего автобус съехал с дороги, протаранил забор, снес фонарный столб и остановился.
После случившегося прохожие вытащили детей из салона. По предварительным данным, никто из детей не пострадал.
Напомним, что в Канаде произошла авария с участием двух школьных автобусов, пострадали 69 человек.