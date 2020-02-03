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В испанской столице Мадрид экстренно сел самолет со 130 пассажирами из-за частичного разрушения шасси и двигателя.
Об этом сообщает El Pais.
Известно, что борт AC837 вылетел из аэропорта Мадрида в Торонто, но вскоре вернулся из-за технической неисправности.
По информации Reuters, часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель. Это произошло через полчаса после взлета.
Напомним, в прошлом году пассажирский самолет Capital Airlines совершил экстренную посадку в китайском аэропорту Шэньчжэня из-за повреждения шасси.
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В испанской столице Мадрид экстренно сел самолет со 130 пассажирами из-за частичного разрушения шасси и двигателя.
Об этом сообщает El Pais.
Известно, что борт AC837 вылетел из аэропорта Мадрида в Торонто, но вскоре вернулся из-за технической неисправности.
По информации Reuters, часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель. Это произошло через полчаса после взлета.
Напомним, в прошлом году пассажирский самолет Capital Airlines совершил экстренную посадку в китайском аэропорту Шэньчжэня из-за повреждения шасси.