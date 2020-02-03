В испанской столице Мадрид экстренно сел самолет со 130 пассажирами из-за частичного разрушения шасси и двигателя.

Об этом сообщает El Pais.

Известно, что борт AC837 вылетел из аэропорта Мадрида в Торонто, но вскоре вернулся из-за технической неисправности.

По информации Reuters, часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель. Это произошло через полчаса после взлета.

Напомним, в прошлом году пассажирский самолет Capital Airlines совершил экстренную посадку в китайском аэропорту Шэньчжэня из-за повреждения шасси.