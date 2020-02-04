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В Сирии два завода по производству природного газа подверглись обстрелам.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
Первой атаке подвергся завод по производству природного газа в юго-центральной части города Хомс. Еще один завод в Эбле.
Неизвестно, повлияли ли обстрелы на добычу газа в Хомсе. Об ущербе на заводе в Эбле информации не поступало.
Газовая электростанция Эбла обеспечивает местные станции примерно 2,5 миллионами кубометров газа в день.
Оба завода используются для внутреннего потребления топлива.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных, еще девять получили ранения.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
В Сирии два завода по производству природного газа подверглись обстрелам.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
Первой атаке подвергся завод по производству природного газа в юго-центральной части города Хомс. Еще один завод в Эбле.
Неизвестно, повлияли ли обстрелы на добычу газа в Хомсе. Об ущербе на заводе в Эбле информации не поступало.
Газовая электростанция Эбла обеспечивает местные станции примерно 2,5 миллионами кубометров газа в день.
Оба завода используются для внутреннего потребления топлива.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных, еще девять получили ранения.