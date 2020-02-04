В Сирии два завода по производству природного газа подверглись обстрелам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Первой атаке подвергся завод по производству природного газа в юго-центральной части города Хомс. Еще один завод в Эбле.

Неизвестно, повлияли ли обстрелы на добычу газа в Хомсе. Об ущербе на заводе в Эбле информации не поступало.

Газовая электростанция Эбла обеспечивает местные станции примерно 2,5 миллионами кубометров газа в день.

Оба завода используются для внутреннего потребления топлива.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных, еще девять получили ранения.