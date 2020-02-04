Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к организации информационное агентство Amaq.

Никаких доказательств боевики не предоставили.

«Вчера совершил теракт в районе Стретем на юге Лондона боец «Исламского государства». Совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГ со стороны стран коалиции», — говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля, на улице Стретем человек с ножом напал на прохожих. Нападающего застрелили.