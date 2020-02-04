|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:13
|Заход солнца:
|16:58
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:29
|Заход солнца:
|16:54
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.8 грн
|25.15 грн
|EUR
|27.25 грн
|27.75 грн
Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к организации информационное агентство Amaq.
Никаких доказательств боевики не предоставили.
«Вчера совершил теракт в районе Стретем на юге Лондона боец «Исламского государства». Совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГ со стороны стран коалиции», — говорится в сообщении.
Напомним, 2 февраля, на улице Стретем человек с ножом напал на прохожих. Нападающего застрелили.
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к организации информационное агентство Amaq.
Никаких доказательств боевики не предоставили.
«Вчера совершил теракт в районе Стретем на юге Лондона боец «Исламского государства». Совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГ со стороны стран коалиции», — говорится в сообщении.
Напомним, 2 февраля, на улице Стретем человек с ножом напал на прохожих. Нападающего застрелили.