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В течении суток 3 февраля боевики 12 раз обстреливали позиции украинских военных в результате двое военных получили ранения и травмы.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил..
Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики совершили восемь обстрелов - четыре раза неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82-мм боевики выпустили 28 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия. А рядом с Опытным наемники 2 раза обстреливали позиции наших военных из противотанкового ракетного комплекса - дважды в районе Авдеевки - из станкового противотанкового гранатомета - 9 выстрелов, а также обстрел из стрелкового оружия; вблизи Песков - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафикисровано четыре вражеских обстрела: дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120-мм - 9 мин; неподалеку Орехово - из 120-мм миномета боевики выпустили 5 мин; в районе Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, в течении суток 2 февраля на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
В течении суток 3 февраля боевики 12 раз обстреливали позиции украинских военных в результате двое военных получили ранения и травмы.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил..
Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики совершили восемь обстрелов - четыре раза неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82-мм боевики выпустили 28 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия. А рядом с Опытным наемники 2 раза обстреливали позиции наших военных из противотанкового ракетного комплекса - дважды в районе Авдеевки - из станкового противотанкового гранатомета - 9 выстрелов, а также обстрел из стрелкового оружия; вблизи Песков - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафикисровано четыре вражеских обстрела: дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120-мм - 9 мин; неподалеку Орехово - из 120-мм миномета боевики выпустили 5 мин; в районе Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, в течении суток 2 февраля на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.