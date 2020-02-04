В течении суток 3 февраля боевики 12 раз обстреливали позиции украинских военных в результате двое военных получили ранения и травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил..

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики совершили восемь обстрелов - четыре раза неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82-мм боевики выпустили 28 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия. А рядом с Опытным наемники 2 раза обстреливали позиции наших военных из противотанкового ракетного комплекса - дважды в районе Авдеевки - из станкового противотанкового гранатомета - 9 выстрелов, а также обстрел из стрелкового оружия; вблизи Песков - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафикисровано четыре вражеских обстрела: дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120-мм - 9 мин; неподалеку Орехово - из 120-мм миномета боевики выпустили 5 мин; в районе Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, в течении суток 2 февраля на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.