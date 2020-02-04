В Ивано-Франковске 14-летний подросток погиб, попав под поезд.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Украины.

3 февраля около 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске под пассажирский поезд «Харьков-Рахов» попал человек. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось: от полученных травм парень погиб.

Полицейские установили личность погибшего. Это - 14-летний житель Ивано-Франковска.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Закарпатской области на въезде в городе Тячев поезд врезался в грузовик.