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В Ивано-Франковске 14-летний подросток погиб, попав под поезд.
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Украины.
3 февраля около 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске под пассажирский поезд «Харьков-Рахов» попал человек. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось: от полученных травм парень погиб.
Полицейские установили личность погибшего. Это - 14-летний житель Ивано-Франковска.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в Закарпатской области на въезде в городе Тячев поезд врезался в грузовик.
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В Ивано-Франковске 14-летний подросток погиб, попав под поезд.
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Украины.
3 февраля около 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске под пассажирский поезд «Харьков-Рахов» попал человек. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось: от полученных травм парень погиб.
Полицейские установили личность погибшего. Это - 14-летний житель Ивано-Франковска.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в Закарпатской области на въезде в городе Тячев поезд врезался в грузовик.