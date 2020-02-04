Во французском городе Лилль убили 44-летний чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал режим Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Point.

По данным издания, убийство произошло в прошлый четверг, 30 января, в номере отеля в центре Лилля. На теле убитого были множественные раны груди, полиция нашла колющее оружие на месте преступления.

Убитый блогер, также известный под псевдонимом Мансур Старый, и человек, сопровождавший его, прибыли в Лилль из Бельгии в ночь со среды на четверг.

Имран Алиев размещал в Facebook и YouTube крайне критические записи в сторону авторитарного чеченского лидера Рамзана Кадырова, которого регулярно обвиняют в нарушениях прав человека. В видео он утверждал, что прошлым летом он уже подвергался покушению.

Источник в полиции сообщил, что убийство имеет все характеристики политического мотива, но официально ход расследования не комментируется. В прокуратуре Лилля лишь заявили, что никаких арестов не проводилось.

Напомним, чеченские силовики задержали 25 жителей республики из-за распространения фотоколлажа, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров изображен в одежде православного священника.