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Во французском городе Лилль убили 44-летний чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал режим Рамзана Кадырова.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Point.
По данным издания, убийство произошло в прошлый четверг, 30 января, в номере отеля в центре Лилля. На теле убитого были множественные раны груди, полиция нашла колющее оружие на месте преступления.
Убитый блогер, также известный под псевдонимом Мансур Старый, и человек, сопровождавший его, прибыли в Лилль из Бельгии в ночь со среды на четверг.
Источник в полиции сообщил, что убийство имеет все характеристики политического мотива, но официально ход расследования не комментируется. В прокуратуре Лилля лишь заявили, что никаких арестов не проводилось.
Напомним, чеченские силовики задержали 25 жителей республики из-за распространения фотоколлажа, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров изображен в одежде православного священника.
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Во французском городе Лилль убили 44-летний чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал режим Рамзана Кадырова.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Point.
По данным издания, убийство произошло в прошлый четверг, 30 января, в номере отеля в центре Лилля. На теле убитого были множественные раны груди, полиция нашла колющее оружие на месте преступления.
Убитый блогер, также известный под псевдонимом Мансур Старый, и человек, сопровождавший его, прибыли в Лилль из Бельгии в ночь со среды на четверг.
Источник в полиции сообщил, что убийство имеет все характеристики политического мотива, но официально ход расследования не комментируется. В прокуратуре Лилля лишь заявили, что никаких арестов не проводилось.
Напомним, чеченские силовики задержали 25 жителей республики из-за распространения фотоколлажа, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров изображен в одежде православного священника.