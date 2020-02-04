Народный депутат от Оппозиционный платформы «За життя» Илья Кива общался с депутатом Госдумы Российской Федерации и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским во время заседания парламента.

Соответствующую переписку заснял журналист Алексей Липовецкий, передаёт TK Media.

Как следует из видео, Владимир Жириновский написал Киве в понедельник, 3 февраля, с вопросом «Набирал?». Илья Кива ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии Жириновского и попросив перезвонить, когда будет возможность.

После этого Кива начал набирать сообщение: «В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну сука просрали и с этими пид*рами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету». Набрав сообщения народный депутат несколько раз его перечитал, почесал голову и заблокировал телефон.

Владимир Жириновский — российский политик, депутат Госдумы всех созывов, руководитель фракции ЛДПР, многократный кандидат в президенты России. Открыто поддерживает «ЛНР» и «ДНР», системно делает антиукраинские заявления.

Напомним, что на YouTube проекта «Клименко Тайм» появилось видео, где нардеп от Оппоплатформы Илья Кива угрожает отрезать голову некоему человеку.