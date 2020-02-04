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В Николаевской области завершено расследование в отношении кассира одного из отделений «Сбербанка», которая на протяжении 2014 - 2018 годов неоднократно присваивала деньги банка. Всего она присвоила больше 450 тысяч гривен.
Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.
Отмечается, что с целью сокрытия преступления женщина меняла информацию в автоматизированной системе банка и подделала официальные документы, которые в дальнейшем использовала.
АО «Ощадбанку» был нанесен материальный ущерб на общую сумму 454 тысяч гривен. На момент завершения досудебного расследования обвиняемая добровольно возместила 270 тысяч гривен.
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Действия кассира квалифицированы по части 1, части 3 статьи 191, части 1, части 3, части 4 статьи 358 и части 1, части 3 статьи 362 УК Украины (присвоение чужого имущества, вверенного лицу; подделка официального документа, который выдается организацией, с целью использования его подделывателем, использование заведомо поддельного документа; несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней).
Напомним, что завершено расследование в уголовном производстве в отношении руководителя структурного подразделения Николаевской дирекции АО «Укрпочта», который присвоил больше 20 тысяч гривен (часть 2 статьи 191 УК Украины).
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В Николаевской области завершено расследование в отношении кассира одного из отделений «Сбербанка», которая на протяжении 2014 - 2018 годов неоднократно присваивала деньги банка. Всего она присвоила больше 450 тысяч гривен.
Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.
Отмечается, что с целью сокрытия преступления женщина меняла информацию в автоматизированной системе банка и подделала официальные документы, которые в дальнейшем использовала.
АО «Ощадбанку» был нанесен материальный ущерб на общую сумму 454 тысяч гривен. На момент завершения досудебного расследования обвиняемая добровольно возместила 270 тысяч гривен.
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Действия кассира квалифицированы по части 1, части 3 статьи 191, части 1, части 3, части 4 статьи 358 и части 1, части 3 статьи 362 УК Украины (присвоение чужого имущества, вверенного лицу; подделка официального документа, который выдается организацией, с целью использования его подделывателем, использование заведомо поддельного документа; несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней).
Напомним, что завершено расследование в уголовном производстве в отношении руководителя структурного подразделения Николаевской дирекции АО «Укрпочта», который присвоил больше 20 тысяч гривен (часть 2 статьи 191 УК Украины).