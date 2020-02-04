На Николаевщине в Кривоозерском районе госэкоинспекторы совместно с полицией в ходе рейда обнаружили незаконную вырубку акаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Николаевской области.

В сообщении сказано, что неизвестные на территории Лукановского сельсовета в полезащитной лесополосе срубили 13 деревьев белой акации, тем самым нанесли ущерб государству в размере 27 тысяч 279 гривен.

Материалы переданы в Нацполицию для привлечения нарушителя к уголовной ответственности.

Ранее в селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области неизвестные вырубили 40 здоровых дубов в лесополосе.