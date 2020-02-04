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На Николаевщине в Кривоозерском районе госэкоинспекторы совместно с полицией в ходе рейда обнаружили незаконную вырубку акаций.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Николаевской области.
В сообщении сказано, что неизвестные на территории Лукановского сельсовета в полезащитной лесополосе срубили 13 деревьев белой акации, тем самым нанесли ущерб государству в размере 27 тысяч 279 гривен.
Материалы переданы в Нацполицию для привлечения нарушителя к уголовной ответственности.
Ранее в селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области неизвестные вырубили 40 здоровых дубов в лесополосе.
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На Николаевщине в Кривоозерском районе госэкоинспекторы совместно с полицией в ходе рейда обнаружили незаконную вырубку акаций.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Николаевской области.
В сообщении сказано, что неизвестные на территории Лукановского сельсовета в полезащитной лесополосе срубили 13 деревьев белой акации, тем самым нанесли ущерб государству в размере 27 тысяч 279 гривен.
Материалы переданы в Нацполицию для привлечения нарушителя к уголовной ответственности.
Ранее в селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области неизвестные вырубили 40 здоровых дубов в лесополосе.