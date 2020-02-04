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Пассажирка из Украины Алена Федченко приняла роды на борту самолета, следовавшего рейсом Доха-Бангкок.
Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
Украинка рассказала, девушка из Таиланда родила мальчика. При этом она добавила, что самолет был вынужден сделать экстренную посадку в Калькутте (Индия).
— Приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолёт сел в Калькутте, ждём скорую. Но мама, ребёнок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций!, - написала Алена Федченко.
По словам Алены Федченко, у нее есть медицинское образование, за что она поблагодарила кафедру акушерства и гинекологии №3 НМУ им. Богомольца.
— Вспомнила все в одну минуту!, - добавила она.
Напомним, что в городе Олешки Херсонской области девушка родила ребенка и оставила его в завязанном полиэтиленовом пакете умирать.
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Пассажирка из Украины Алена Федченко приняла роды на борту самолета, следовавшего рейсом Доха-Бангкок.
Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
Украинка рассказала, девушка из Таиланда родила мальчика. При этом она добавила, что самолет был вынужден сделать экстренную посадку в Калькутте (Индия).
— Приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолёт сел в Калькутте, ждём скорую. Но мама, ребёнок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций!, - написала Алена Федченко.
По словам Алены Федченко, у нее есть медицинское образование, за что она поблагодарила кафедру акушерства и гинекологии №3 НМУ им. Богомольца.
— Вспомнила все в одну минуту!, - добавила она.
Напомним, что в городе Олешки Херсонской области девушка родила ребенка и оставила его в завязанном полиэтиленовом пакете умирать.