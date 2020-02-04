Пассажирка из Украины Алена Федченко приняла роды на борту самолета, следовавшего рейсом Доха-Бангкок.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Украинка рассказала, девушка из Таиланда родила мальчика. При этом она добавила, что самолет был вынужден сделать экстренную посадку в Калькутте (Индия).

— Приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолёт сел в Калькутте, ждём скорую. Но мама, ребёнок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций!, - написала Алена Федченко.

По словам Алены Федченко, у нее есть медицинское образование, за что она поблагодарила кафедру акушерства и гинекологии №3 НМУ им. Богомольца.

— Вспомнила все в одну минуту!, - добавила она.

Напомним, что в городе Олешки Херсонской области девушка родила ребенка и оставила его в завязанном полиэтиленовом пакете умирать.