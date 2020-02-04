В Одессе полиция разоблачила преступную группу, которая совершала разбойные нападения на местных жителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

В понедельник, 3 февраля, правоохранители задержали членов преступной группировки, в состав группы входило трое жителей Одессы, двое из которых ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений. Для того чтобы узнавать информацию о материальном положении жертв, злоумышленники организовали бордель. После развлечений с жителями и гостями города девушки сообщали владельцам борделя информацию о лицах, нуждающихся в «внимания». В частности - адрес проживания, наличие денег или ценностей, их место нахождения в доме или квартире, варианты проникновения в их жилища, а также наличие или отсутствие камер видеонаблюдения.

Злоумышленники нападали на потерпевших прямо у них дома, или подстерегали при выходе. Последний раз фигуранты ворвались в квартиру гражданина и под угрозой оружия отобрали у него 1200 долларов США.

- В ходе проведения процессуальных мероприятий по месту жительства задержанных и в борделе были изъяты оружие и другие спецсредства, которые использовались при совершении уголовных правонарушений, несколько десятков мобильных телефонов «черновые» записи о деятельности учреждения. Кроме того, изъяли деньги, часть из которых фальшивые. Сейчас трое человек задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, - сообщили в полиции.

Напомним, 25 июня в Николаеве в ходе спецоперации, в которой работали более 80 правоохранителей, оперативники задержали злоумышленников, уличённых в создании борделей для иностранцев.