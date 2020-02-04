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Сегодня, 4 февраля 2020, САП сообщила о подозрении главе Черновицкого областного совета за получение взятки в размере 180 тысяч долларов.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
Его подозревают в совершении уголовного преступления,предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).
Также детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю за «предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».
По данным следствия, председатель Черновицкого областного совета в июле 2019 попросил у одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему 400 тысяч долларов США неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
Следствие задокументировало, что в течение августа-октября 2019 председатель Черновицкого облсовета получил от предпринимателя часть средств в размере 180 тысяч долларов США. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.
Напомним, что в течение 2015-2019 годов в Украине насчитали 119 уголовных правонарушений по статье о распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.
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Сегодня, 4 февраля 2020, САП сообщила о подозрении главе Черновицкого областного совета за получение взятки в размере 180 тысяч долларов.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
Его подозревают в совершении уголовного преступления,предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).
Также детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю за «предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».
По данным следствия, председатель Черновицкого областного совета в июле 2019 попросил у одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему 400 тысяч долларов США неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
Следствие задокументировало, что в течение августа-октября 2019 председатель Черновицкого облсовета получил от предпринимателя часть средств в размере 180 тысяч долларов США. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.
Напомним, что в течение 2015-2019 годов в Украине насчитали 119 уголовных правонарушений по статье о распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.