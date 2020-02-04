Во время проверки в Радомышльском психоневрологическом интернате в Житомирской области были выявлены грубые нарушения прав подопечных на медицинскую помощь, в частности, отсутствие необходимых медикаментов и физическое насилие.

Об этом сообщается на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

«Выявлены грубые нарушения прав подопечных на медицинскую помощь. Учреждение имеет лицензию на хозяйственную деятельность по медицинской практике, в ней работает на 0,5 ставки врач-терапевт. Подопечными заключены декларации з семейным врачом. Несмотря на это, женщины не получают надлежащих медицинских услуг», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что у одной больной обнаружен глубокий и обширный пролежень, который долго не лечился и не осматривался.

Также мониторинговую группу шокировало отсутствие необходимых для лечения подопечных медикаментов-нейролептиков, противосудорожных, седативных препаратов.

В учреждении не ведется надлежащая медицинская документация, а врачи формально осматривают подопечных и не контролируют выполнение своих назначений, не осуществляется фиксация и сообщение органам полиции о выявленных телесных повреждениях, как того требует совместный приказ МВД Украины и МОЗ Украины от 6 июля 2016 года № 612/679.

«Во время личного общения, подопечные жаловались на применение в отношении них некоторыми молодыми медсестрами физического насилия. Проблема — многолетняя неформальная иерархия среди подопечных. Персонал использует некоторых подопечных для ухода и надзора за другими. Хотя в учреждении единый для всех режим ухода, части подопечных не допускается днем находиться в жилых комнатах», — сообщают в Офисе омбудсмена.

Женщин заставляют раздеваться наголо в присутствии других и коротко стричься. В интернате установлены необоснованные ограничения пользования душевыми комнатами. 20 женщин должны успеть помыться за 40 минут.

Отчет по результатам визита будет направлен руководству Житомирской облгосадминистрации и учреждения.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области подопечных психоневрологического интерната насиловали и пытали.