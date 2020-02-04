Происшествие случилось вечером 3 февраля в поселке Большая Корениха. Молодая женщина, не рассчиталась с водителем такси за проезд и пошла домой, заверив перевозчика, что вынесет деньги. Но уже через несколько минут вместо нее к водителю вышел вооруженный ружьем отец должницы.

Угрожая таксисту оружием, мужчина заявил, что платить не собирается и ушел, а водитель сообщил об этом в полицию, передает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции. Правоохранители изъяли незарегистрированное охотничье ружье правонарушителя, которое направили на экспертизу.

После проведения соответствующего исследования будет решаться вопрос об ответственности николаевца за незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УК).

Действия злоумышленника квалифицированы, как угроза убийством (ч. 1 ст. 129 УК Украины), что наказывается арестом на срок до шести месяцев или до двух лет ограничением свободы.

Напомним, что в январе прошлого года в Николаеве водитель такси с криками и матами в адрес пассажиров высадил их из автомобиля посреди пути и угрожал разбить головы монтировкой.