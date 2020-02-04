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Вечером, 4 февраля, во Львове в ТРЦ Forum Lviv посетитель устроил стрельбу из пневматического оружия. Дебошира задержали сотрудники службы охраны.
О стрельбе в ТРЦ на своей странице в Facebook сообщил соучредитель сообщества «Варта-1» Игорь Зинкевич.
— В ТЦ «Форуме» задержали мужчину, который стрелял из пневматического оружия по людям и витринах, есть информация что из-за отношений с девушкой. Сейчас парня задержала полиция и отправили в райотдел. Также узнали, что пострадавших не было. Имущество на момент задержания не повреждено, - написал Игорь Зинкевич.
Как пишет ZAXID.net со ссылкой на пресс-секретаря полиции Львовской области Светланы Добровольской, задержание проводили сотрудники службы охраны. В результате происшествия никто не пострадал.
— Сработала тревожная кнопка. На место прибыли сотрудники ГСО (Государственная служба охраны - прим.). Мужчину задержали. У него изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет. Задержанного доставили в Галицкий РО. Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался 23-летний львовянин, - сообщили в полиции Львовщины.
Со слов очевидцев, мужчина совершил один выстрел.
По данному факту правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Проводят первоочередные следственные действия. Оружие направили на экспертизу.
Напомним, ранее в Николаеве полиция задержала мужчину, которому не понравилось, что его не пускают в магазин в связи с переучетом, из-за чего он разбил входную дверь помещения.
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Вечером, 4 февраля, во Львове в ТРЦ Forum Lviv посетитель устроил стрельбу из пневматического оружия. Дебошира задержали сотрудники службы охраны.
О стрельбе в ТРЦ на своей странице в Facebook сообщил соучредитель сообщества «Варта-1» Игорь Зинкевич.
— В ТЦ «Форуме» задержали мужчину, который стрелял из пневматического оружия по людям и витринах, есть информация что из-за отношений с девушкой. Сейчас парня задержала полиция и отправили в райотдел. Также узнали, что пострадавших не было. Имущество на момент задержания не повреждено, - написал Игорь Зинкевич.
Как пишет ZAXID.net со ссылкой на пресс-секретаря полиции Львовской области Светланы Добровольской, задержание проводили сотрудники службы охраны. В результате происшествия никто не пострадал.
— Сработала тревожная кнопка. На место прибыли сотрудники ГСО (Государственная служба охраны - прим.). Мужчину задержали. У него изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет. Задержанного доставили в Галицкий РО. Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался 23-летний львовянин, - сообщили в полиции Львовщины.
Со слов очевидцев, мужчина совершил один выстрел.
По данному факту правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Проводят первоочередные следственные действия. Оружие направили на экспертизу.
Напомним, ранее в Николаеве полиция задержала мужчину, которому не понравилось, что его не пускают в магазин в связи с переучетом, из-за чего он разбил входную дверь помещения.