Вечером, 4 февраля, во Львове в ТРЦ Forum Lviv посетитель устроил стрельбу из пневматического оружия. Дебошира задержали сотрудники службы охраны.

О стрельбе в ТРЦ на своей странице в Facebook сообщил соучредитель сообщества «Варта-1» Игорь Зинкевич.

— В ТЦ «Форуме» задержали мужчину, который стрелял из пневматического оружия по людям и витринах, есть информация что из-за отношений с девушкой. Сейчас парня задержала полиция и отправили в райотдел. Также узнали, что пострадавших не было. Имущество на момент задержания не повреждено, - написал Игорь Зинкевич.

Как пишет ZAXID.net со ссылкой на пресс-секретаря полиции Львовской области Светланы Добровольской, задержание проводили сотрудники службы охраны. В результате происшествия никто не пострадал.

— Сработала тревожная кнопка. На место прибыли сотрудники ГСО (Государственная служба охраны - прим.). Мужчину задержали. У него изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет. Задержанного доставили в Галицкий РО. Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался 23-летний львовянин, - сообщили в полиции Львовщины.

Со слов очевидцев, мужчина совершил один выстрел.

По данному факту правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Проводят первоочередные следственные действия. Оружие направили на экспертизу.

Напомним, ранее в Николаеве полиция задержала мужчину, которому не понравилось, что его не пускают в магазин в связи с переучетом, из-за чего он разбил входную дверь помещения.