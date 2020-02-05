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В Киеве киберполиция разоблачила онлайн-казино замаскированное под легальный ІТ-бизнес, доход казино составлял более 1 миллиона долларов, деятельность казино распространялась в сети, как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США.
Об этом сообщают в пресс-службе департамента киберполиции.
Сотрудники киберполиции и Управления стратегических расследований Киевской области установили, что с начала 2019 года фигуранты, прикрываясь законной деятельностью в сфере IТ-разработок, организовали работу офисов в Киевt. В офисах работал штат специалистов, которые создали и администрировали ряд онлайн-казино. Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков.
В январе 2020 года правоохранители зафиксировали факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса на территории Украины через Интернет, а также списание денежных средств со счетов государственных банков Украины для участия в играх указанного казино.
Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых установлено программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также изъято четыре жестких диска, флэш-накопители и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.
В ходе осмотра компьютеров, находившихся в офисе компании, удалось расшифровать закриптованые жесткие диски. Это позволило получить информацию о разработке программного обеспечения для работы платформы онлайн-казино, инсталляции виртуальных платежных терминалов и тому подобное. Изъятое направлено для проведения экспертиз.
— Организаторами бизнеса являются три человека 1979, 1983 и в 1986 годов рождения. Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления по статье 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности, - сказано в сообщении.
В феврале 2019 года краинские правоохранители прекратили работу пиратских сайтов, которые создал и администрировал 35-летний киевлянин.
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В Киеве киберполиция разоблачила онлайн-казино замаскированное под легальный ІТ-бизнес, доход казино составлял более 1 миллиона долларов, деятельность казино распространялась в сети, как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США.
Об этом сообщают в пресс-службе департамента киберполиции.
Сотрудники киберполиции и Управления стратегических расследований Киевской области установили, что с начала 2019 года фигуранты, прикрываясь законной деятельностью в сфере IТ-разработок, организовали работу офисов в Киевt. В офисах работал штат специалистов, которые создали и администрировали ряд онлайн-казино. Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков.
В январе 2020 года правоохранители зафиксировали факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса на территории Украины через Интернет, а также списание денежных средств со счетов государственных банков Украины для участия в играх указанного казино.
Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых установлено программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также изъято четыре жестких диска, флэш-накопители и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.
В ходе осмотра компьютеров, находившихся в офисе компании, удалось расшифровать закриптованые жесткие диски. Это позволило получить информацию о разработке программного обеспечения для работы платформы онлайн-казино, инсталляции виртуальных платежных терминалов и тому подобное. Изъятое направлено для проведения экспертиз.
— Организаторами бизнеса являются три человека 1979, 1983 и в 1986 годов рождения. Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления по статье 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности, - сказано в сообщении.
В феврале 2019 года краинские правоохранители прекратили работу пиратских сайтов, которые создал и администрировал 35-летний киевлянин.