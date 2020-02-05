В Николаеве во время встречи одноклассников сотрудник полиции украл деньги из сумок своих товарищей.

Об этом сообщает Преступности.НЕТ.

Как отмечает издание бывшие одноклассники собрались в одном из заведений в Центральном районе Николаева в субботу вечером, 1 февраля. Спустя какое-то время некоторые из отдыхавших в одной компании людей заметили, что у них из сумок пропали деньги. Оказалось, что всего исчезло около 4,5 тысяч гривен из четырех сумок. Пострадавшие вызвали на место происшествия полицейских, а также обратились к персоналу заведения.

Через некоторое время менеджер заведения пересмотрел записи с камер наблюдения, перезаписал видео инцидента и прислал потерпевшим.

На видео зафиксировано, как за пустым столом, пока все ушли танцевать, сидит только один человек в темной одежде. Он держит руку недалеко от женской сумки, выжидает удобного момента, а потом утаскивает сумку под стол. Далее мужчина достает кошелек, забирает из него деньги, а потом возвращает сумку на место.

На еще одном фрагменте видео можно заметить, как мужчина таким же способом обрабатывает уже другую сумку. При этом к столу возвращаются его товарищи и он пытается как можно незаметнее вернуть сумку на диван, положив ее у себя за спиной.

После просмотра видео разбирательства начали развиваться несколько иначе. Мужчина начал всячески извиняться перед пострадавшими и пообещал вернуть все деньги. Пострадавшие отказались писать заявления относительно своего одноклассника.

Отметим, что другие граждане, которые в тот вечер также отдыхали в этом заведении, во время приезда полиции обратили внимание на странную ситуацию в туалете – там был мужчина, который забыл закрыть полностью дверь, и случайный свидетель заметил, как первый пытался смыть деньги в унитаз.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области подтвердили, что на линию 102 поступал вызов о краже денег в этом заведении, но прибывшим патрульным граждане сказали, что инцидент исчерпан и они не будут писать заявление. После этого патрульные покинули помещение.

Стоит сказать, что человек на видео очень похож на действующего сотрудника полиции, капитана Антона Симакова. В соцсетях его отметили на фото компании, которая отдыхала 1 февраля в заведении, где произошел инцидент.

Согласно декларации Симакова, он является старшим инспектором управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ НП в Николаевской области.

В декларации за 2018 год Симаков указал, что у него есть жена и трое дочерей. Проживает он в квартире, которая зарегистрирована на супругу и одну из дочерей. В 2018 году за службу в полиции он получил 141 тысячу гривен заработной платы (в среднем – 11,75 тысяч гривен ежемесячно).