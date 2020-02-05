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Во вторник вечером, 4 февраля, в селе Леляки Винницкой области в результате взрыва гранаты в автомобиле Mercedes пострадали трое мужчин 21, 34 и 36 лет.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
Сообщается, что между мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла бытовая ссора. После чего, 36-летний участник конфликта достал гранату, предварительно РГД-5, кинул ее и произошел взрыв.
Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в реанимационное отделение Жмеринской больницы.
Позже выяснилось, что в салоне легковушки находился еще один 52-летний мужчина. Он телесных повреждений не получил, поскольку успел выпрыгнуть из машины.
Полиция открыла уголовные производства по части 2 статьи 15, пунктов 1,5 части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Напомним, что в в Одесской области в результате взрыва гранаты погибли 64-летний мужчина и 44-летняя женщина.
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Во вторник вечером, 4 февраля, в селе Леляки Винницкой области в результате взрыва гранаты в автомобиле Mercedes пострадали трое мужчин 21, 34 и 36 лет.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
Сообщается, что между мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла бытовая ссора. После чего, 36-летний участник конфликта достал гранату, предварительно РГД-5, кинул ее и произошел взрыв.
Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в реанимационное отделение Жмеринской больницы.
Позже выяснилось, что в салоне легковушки находился еще один 52-летний мужчина. Он телесных повреждений не получил, поскольку успел выпрыгнуть из машины.
Полиция открыла уголовные производства по части 2 статьи 15, пунктов 1,5 части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Напомним, что в в Одесской области в результате взрыва гранаты погибли 64-летний мужчина и 44-летняя женщина.