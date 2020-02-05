Вследствие схода лавины в турецкой провинции Ван погибли по меньшей мере 21 человек.

Об этом сообщает Hurriyet.

Сообщается, что лавина сошла в районе Бахчесарай во время плохой погоды и накрыла микроавтобус, который ехал по шоссе. Также под снегом оказалась снегоуборочная машина.

По словам губернатора региона Мехмета Эмин Билмеза погибли 8 жандармов, 3 охранника, 1 пожарный и 9 гражданских лиц. Он также сообщил, что под снегом еще могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, что в швейцарских Альпах в результате схода лавины пострадали два человека, еще несколько оказались под снегом.