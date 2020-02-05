|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:12
|Заход солнца:
|16:59
|Температура завтра:
|-1 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:56
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|24.9 грн
|EUR
|26.93 грн
|27.43 грн
Вследствие схода лавины в турецкой провинции Ван погибли по меньшей мере 21 человек.
Сообщается, что лавина сошла в районе Бахчесарай во время плохой погоды и накрыла микроавтобус, который ехал по шоссе. Также под снегом оказалась снегоуборочная машина.
По словам губернатора региона Мехмета Эмин Билмеза погибли 8 жандармов, 3 охранника, 1 пожарный и 9 гражданских лиц. Он также сообщил, что под снегом еще могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, что в швейцарских Альпах в результате схода лавины пострадали два человека, еще несколько оказались под снегом.
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Вследствие схода лавины в турецкой провинции Ван погибли по меньшей мере 21 человек.
Сообщается, что лавина сошла в районе Бахчесарай во время плохой погоды и накрыла микроавтобус, который ехал по шоссе. Также под снегом оказалась снегоуборочная машина.
По словам губернатора региона Мехмета Эмин Билмеза погибли 8 жандармов, 3 охранника, 1 пожарный и 9 гражданских лиц. Он также сообщил, что под снегом еще могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, что в швейцарских Альпах в результате схода лавины пострадали два человека, еще несколько оказались под снегом.