С начала эпидемиологического сезона 15 человек скончались от осложнений гриппа.

Об этом сообщил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передаёт Интерфакс-Украина.

— Во многих областях Украины превышен эпидемпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ, во многих учреждениях образования вводятся карантинные мероприятия. За неделю зарегистрировано два летальных случая вследствие гриппа, с начала эпидсезона – 15. Ни один из умерших от гриппа не был вакцинирован, - рассказал Андрей Скипальский.

Согласно сообщению Центра общественного здоровья, в целом с 1 октября 2019 года госпитализированы 84 846 больных гриппом и ОРВИ, из них 77,6% - дети, вакцинировалось 235,404 тыс. человек.

За период с 29 января по 4 февраля 2020 года гриппом и ОРВИ заболели 260,871 тыс. человек, из них 68% - дети.

Как сообщалось, за прошлый эпидсезон гриппом и ОРВИ переболело 5,4 миллионов украинцев, было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.

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