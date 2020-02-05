В среду в Киеве рано утром полиция задержала мужчину, который незаконно проник в кондитерский магазин.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook.

Сегодня, около 4 часов утра, поступило сообщение о срабатывании сигнализации в одном из магазинов, возле станции метро.

Отмечается, что на месте происшествия инспекторы обнаружили 36-летнего мужчины с явными признаками опьянения, который проник в отдел с кондитерскими изделиями. Патрульные застали мужчину с поличным, когда он ел сладостями. Он не смог объяснить причину своего поступка.

Ранее сообщалось, что в Николаеве прокуратура передала в суд дело известного в криминальных кругах Апти Ислангиреева, который с подельниками подозревается в совершении преступлений, связанных с вымогательством и незаконным похищением человека, а также завладением чужим автомобилем.

Также ранеее сообщалось, что кондитерская фабрика «Альпи» на протяжении 20 лет изготавливает в Николаеве шоколадные, шоколадно-вафельные конфеты и карамель.