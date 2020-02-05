|Скорость ветра:
|8.4 м/с
|Восход солнца:
|07:12
|Заход солнца:
|16:59
|Температура завтра:
|0 C°
|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:56
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|24.9 грн
|EUR
|26.93 грн
|27.43 грн
В среду в Киеве рано утром полиция задержала мужчину, который незаконно проник в кондитерский магазин.
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook.
Сегодня, около 4 часов утра, поступило сообщение о срабатывании сигнализации в одном из магазинов, возле станции метро.
Отмечается, что на месте происшествия инспекторы обнаружили 36-летнего мужчины с явными признаками опьянения, который проник в отдел с кондитерскими изделиями. Патрульные застали мужчину с поличным, когда он ел сладостями. Он не смог объяснить причину своего поступка.
Ранее сообщалось, что в Николаеве прокуратура передала в суд дело известного в криминальных кругах Апти Ислангиреева, который с подельниками подозревается в совершении преступлений, связанных с вымогательством и незаконным похищением человека, а также завладением чужим автомобилем.
Также ранеее сообщалось, что кондитерская фабрика «Альпи» на протяжении 20 лет изготавливает в Николаеве шоколадные, шоколадно-вафельные конфеты и карамель.
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
В среду в Киеве рано утром полиция задержала мужчину, который незаконно проник в кондитерский магазин.
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook.
Сегодня, около 4 часов утра, поступило сообщение о срабатывании сигнализации в одном из магазинов, возле станции метро.
Отмечается, что на месте происшествия инспекторы обнаружили 36-летнего мужчины с явными признаками опьянения, который проник в отдел с кондитерскими изделиями. Патрульные застали мужчину с поличным, когда он ел сладостями. Он не смог объяснить причину своего поступка.
Ранее сообщалось, что в Николаеве прокуратура передала в суд дело известного в криминальных кругах Апти Ислангиреева, который с подельниками подозревается в совершении преступлений, связанных с вымогательством и незаконным похищением человека, а также завладением чужим автомобилем.
Также ранеее сообщалось, что кондитерская фабрика «Альпи» на протяжении 20 лет изготавливает в Николаеве шоколадные, шоколадно-вафельные конфеты и карамель.