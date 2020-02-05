В аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле (Турция) пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в овраг и развалился на две части.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

По предварительным данным, всех пассажиров уже эвакуировали, данных о пострадавших пока не поступало. Сообщается, что самолет выполнял рейс из Измира в Стамбул. Происшествие случилось во время посадки.

Информационное агентство ANKA опубликовало в Twitter видео с места аварии.

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir'den gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişinden sonra pistten çıkarak alev aldı. Uçağın arka tarafı ikiye bölündü. Sabiha Gökçen uçuşlara kapatıldı... pic.twitter.com/SAdsQyaIrm — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 5, 2020

Напомним, 3 февраля в испанской столице Мадрид экстренно сел самолет со 130 пассажирами из-за частичного разрушения шасси и двигателя.