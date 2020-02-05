В Николаеве женщина пожаловалась на стаю собак, которые находились возле остановки транспорта и детской площадки. «Центр защиты животных» отказался «обрабатывать заявку» до начала финансирования своего КП.

Об этом сообщается на странице «Contact Center при Миколаївській міській раді» в Facebook.

Местная жительница написала, что крупные собаки не должны находится среди детей.

— Ингульский район, сквер Чернобыльцев на улице Театральной (Васляева). Прошу убрать стаю псин: рядом остановка общественного транспорта и самое главное - детская площадка!! Собаки крупные и явно не должны быть среди детей, - написала Лариса Бондаренко.

Коммунальное предприятие «Центр защиты животных» в комментарии к публикации женщины ответило, что её заявка будет отработана только после начала финансирования КП.

— После того, как будет начато финансирование деятельности коммунального предприятия, заявка будет отработан, - говорится в сообщении.

Напомним, что бывший директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что работа коммунального предприятия может быть остановлена с начала 2020 года.