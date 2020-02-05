Самолет авиакомпании «Sky Up», осуществляющий вечерний рейс из Шарм-эль-Шейх в Николаев, не смог приземлиться в Николаевском международном аэропорту из-за плохих погодных условий и совершил посадку в аэропорту Одесса.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна.

По его словам, сегодня, 5 февраля самолет пытался совершить посадку в Николаеве, однако из-за тумана и плохих погодных условий сел в Одессе.

— Да, не смог, все из-за погоды. Сегодня испортилась погода, идет же циклон. На момент посадки, у нас резко ухудшилась погода, был туман, сильный дождь, облачность низкая была. Самолет сделал попытку захода на посадку, но безопасность прежде всего. Из-за погодных условия, самолет ушел в Одессу. Мы совместно с туроператором, авиакомпании всех посадили в автобусы, все было в порядке, – заявил Федор Барна.

Он также отметил, что в скором времени после завершения монтажа систем посадки самолеты можно будет принимать даже в туман.

— Что минимизировать такие случаи нужно закончить монтаж системы посадки самолетов. Это проблемы скоро не будет! – отметил он.

Напомним, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев дал задание организовать автобус из аэропорта «Херсон» в Николаев. Предложение о маршруте должно быть готово к 31 января.

В свою очередь Федор Барна предложил губернатору Юрию Гусеву запустить автобусы из центра Херсона в николаевский аэропорт.

Также отметим, что Федор Барна заявил, что, несмотря на то, что на протяжении последних трех месяцев не было новостей о работе аэропорта, он и его команда продолжают работать над его развитием и скоро покажут всем результат.