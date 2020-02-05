|Скорость ветра:
|8.4 м/с
|Восход солнца:
|07:12
|Заход солнца:
|16:59
|Температура завтра:
|0 C°
|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:56
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|24.9 грн
|EUR
|26.93 грн
|27.43 грн
Самолет авиакомпании «Sky Up», осуществляющий вечерний рейс из Шарм-эль-Шейх в Николаев, не смог приземлиться в Николаевском международном аэропорту из-за плохих погодных условий и совершил посадку в аэропорту Одесса.
Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна.
По его словам, сегодня, 5 февраля самолет пытался совершить посадку в Николаеве, однако из-за тумана и плохих погодных условий сел в Одессе.
— Да, не смог, все из-за погоды. Сегодня испортилась погода, идет же циклон. На момент посадки, у нас резко ухудшилась погода, был туман, сильный дождь, облачность низкая была. Самолет сделал попытку захода на посадку, но безопасность прежде всего. Из-за погодных условия, самолет ушел в Одессу. Мы совместно с туроператором, авиакомпании всех посадили в автобусы, все было в порядке, – заявил Федор Барна.
Он также отметил, что в скором времени после завершения монтажа систем посадки самолеты можно будет принимать даже в туман.
— Что минимизировать такие случаи нужно закончить монтаж системы посадки самолетов. Это проблемы скоро не будет! – отметил он.
Напомним, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев дал задание организовать автобус из аэропорта «Херсон» в Николаев. Предложение о маршруте должно быть готово к 31 января.
В свою очередь Федор Барна предложил губернатору Юрию Гусеву запустить автобусы из центра Херсона в николаевский аэропорт.
Также отметим, что Федор Барна заявил, что, несмотря на то, что на протяжении последних трех месяцев не было новостей о работе аэропорта, он и его команда продолжают работать над его развитием и скоро покажут всем результат.
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Самолет авиакомпании «Sky Up», осуществляющий вечерний рейс из Шарм-эль-Шейх в Николаев, не смог приземлиться в Николаевском международном аэропорту из-за плохих погодных условий и совершил посадку в аэропорту Одесса.
Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна.
По его словам, сегодня, 5 февраля самолет пытался совершить посадку в Николаеве, однако из-за тумана и плохих погодных условий сел в Одессе.
— Да, не смог, все из-за погоды. Сегодня испортилась погода, идет же циклон. На момент посадки, у нас резко ухудшилась погода, был туман, сильный дождь, облачность низкая была. Самолет сделал попытку захода на посадку, но безопасность прежде всего. Из-за погодных условия, самолет ушел в Одессу. Мы совместно с туроператором, авиакомпании всех посадили в автобусы, все было в порядке, – заявил Федор Барна.
Он также отметил, что в скором времени после завершения монтажа систем посадки самолеты можно будет принимать даже в туман.
— Что минимизировать такие случаи нужно закончить монтаж системы посадки самолетов. Это проблемы скоро не будет! – отметил он.
Напомним, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев дал задание организовать автобус из аэропорта «Херсон» в Николаев. Предложение о маршруте должно быть готово к 31 января.
В свою очередь Федор Барна предложил губернатору Юрию Гусеву запустить автобусы из центра Херсона в николаевский аэропорт.
Также отметим, что Федор Барна заявил, что, несмотря на то, что на протяжении последних трех месяцев не было новостей о работе аэропорта, он и его команда продолжают работать над его развитием и скоро покажут всем результат.