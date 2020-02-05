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В Николаеве оперативники уголовного розыска задержали фигуранта мошеннической схемы «ваш родственник в полиции».
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
16-летний житель Николаева под контролем так называемого куратора выманил у пенсионерки 20 тысяч гривен якобы за спасение пострадавшего в дорожной аварии, которую якобы совершил ее внук.
4 февраля поздно вечером на стационарный телефон 75-летней жительницы Центрального района позвонил неизвестный, который представился следователем. Злоумышленник сообщил женщине, что якобы ее внук совершил автоаварию, в которой получила травмы молодая женщина, и на ее лечение требуется немалая сумма денег.
По словам пенсионерки, она ничего не заподозрила, ведь собеседник назвал внука, к тому же якобы передал ему трубку, и через несколько секунд общения женщине показалось, что она говорила именно с родственником. Потерпевшая отдала аферисту, который пришел за деньгами в ее квартиру, все, что имела – 20 тысяч гривен. И, когда он начал давить на старушку, чтобы она нашла еще хотя бы 10 тысяч, она усомнилась, поэтому позвонила дочери, все рассказала и узнала, что с внуком все в порядке.
Дочь немедленно обратилась в полицию. В дом бабушки прибыли оперативники Управления уголовного розыска и Центрального отдела полиции. Вскоре неподалеку задержали самого афериста с деньгами пенсионерки.
Юноша рассказал, что действовал по указаниям так называемого куратора. Сам задержанный – студент профтехучилища, и проживал вместе с бабушкой. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался и, по его словам, пошел на сговор с «наставником», чтобы заработать денег.
Подросток сообщил о нескольких таких фактах, и каждый раз жертвами становились пожилые люди. В среднем злоумышленник выманивал у граждан от 20 до 100 тысяч гривен. Долю забирал себе за проделанную работу, а большинство отдавал организатору аферы.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 190 УК «Мошенничество» и грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, в Николаеве мошенники обманули жителей Ингульского и Корабельного районов на 185 тысяч гривен.
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В Николаеве оперативники уголовного розыска задержали фигуранта мошеннической схемы «ваш родственник в полиции».
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
16-летний житель Николаева под контролем так называемого куратора выманил у пенсионерки 20 тысяч гривен якобы за спасение пострадавшего в дорожной аварии, которую якобы совершил ее внук.
4 февраля поздно вечером на стационарный телефон 75-летней жительницы Центрального района позвонил неизвестный, который представился следователем. Злоумышленник сообщил женщине, что якобы ее внук совершил автоаварию, в которой получила травмы молодая женщина, и на ее лечение требуется немалая сумма денег.
По словам пенсионерки, она ничего не заподозрила, ведь собеседник назвал внука, к тому же якобы передал ему трубку, и через несколько секунд общения женщине показалось, что она говорила именно с родственником. Потерпевшая отдала аферисту, который пришел за деньгами в ее квартиру, все, что имела – 20 тысяч гривен. И, когда он начал давить на старушку, чтобы она нашла еще хотя бы 10 тысяч, она усомнилась, поэтому позвонила дочери, все рассказала и узнала, что с внуком все в порядке.
Дочь немедленно обратилась в полицию. В дом бабушки прибыли оперативники Управления уголовного розыска и Центрального отдела полиции. Вскоре неподалеку задержали самого афериста с деньгами пенсионерки.
Юноша рассказал, что действовал по указаниям так называемого куратора. Сам задержанный – студент профтехучилища, и проживал вместе с бабушкой. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался и, по его словам, пошел на сговор с «наставником», чтобы заработать денег.
Подросток сообщил о нескольких таких фактах, и каждый раз жертвами становились пожилые люди. В среднем злоумышленник выманивал у граждан от 20 до 100 тысяч гривен. Долю забирал себе за проделанную работу, а большинство отдавал организатору аферы.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 190 УК «Мошенничество» и грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, в Николаеве мошенники обманули жителей Ингульского и Корабельного районов на 185 тысяч гривен.