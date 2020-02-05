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Полицейские проводят расследование по факту конфликта с дракой в общественном транспорте, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Происшествие случилось днем 2 февраля во время движения маршрутного такси № 91. Между пассажирами возник словесный конфликт, который перерос в драку. В итоге 49-летний николаевец получил травмы головы.
Полицию вызвала контроллер. Правонарушители успели убежать, пока их разыскивают полицейские.
По заявлению пострадавшего следователи Заводского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение».
Пострадавший получил медицинскую помощь и после получения заключения судебно-медицинской экспертизы будут приняты дальнейшие процессуальные действия.
«Полиция обращается к гражданам, которые могут владеть полезной для следствия информацией, с просьбой сообщать в Заводский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, или по телефону: (0512) 34-11-98, или 102», - говорится в сообщении.
Напомним, в «Борисполе» сняли с самолета пьяного мужчину, который бросался на пограничников.
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Полицейские проводят расследование по факту конфликта с дракой в общественном транспорте, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Происшествие случилось днем 2 февраля во время движения маршрутного такси № 91. Между пассажирами возник словесный конфликт, который перерос в драку. В итоге 49-летний николаевец получил травмы головы.
Полицию вызвала контроллер. Правонарушители успели убежать, пока их разыскивают полицейские.
По заявлению пострадавшего следователи Заводского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение».
Пострадавший получил медицинскую помощь и после получения заключения судебно-медицинской экспертизы будут приняты дальнейшие процессуальные действия.
«Полиция обращается к гражданам, которые могут владеть полезной для следствия информацией, с просьбой сообщать в Заводский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, или по телефону: (0512) 34-11-98, или 102», - говорится в сообщении.
Напомним, в «Борисполе» сняли с самолета пьяного мужчину, который бросался на пограничников.