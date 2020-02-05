Россия использует Украину, как испытательную площадку для кибератак, в частности от российской группы кибернетической угрозы Gameredon.

Об этом заявил глава компании SentinelLabs Виталий Кремез, пишет Forbes.

В отчете SentinelLabs указывается, что Gameredon атаковала 5 тысяч «уникальных объектов» в Украине. Хакеры используют модифицированную вредоносную программу для операционной системы Windows. Программа разработана для сбора и завладения данными, поиска инструкций для сервера дистанционного управления и контроля.

— Мы с высокой уверенностью оцениваем, что российские пристрелки и подход в Украине — это подготовка, которую применят к другим целям, связанным с правительством России, — отметил Виталий Кремез.

Российская группа Gameredon начала проводить кибератаки с 2013 года. Она развивала свои тактики, техники и процедуры для настройки своего вредоносного программного обеспечения и в конечном итоге сильно расширила масштабы своих операций.

Как сообщалось, в 2019 году Служба безопасности Украины нейтрализовала 480 кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.