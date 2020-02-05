|Скорость ветра:
|10.2 м/с
|Восход солнца:
|07:12
|Заход солнца:
|16:59
|Температура завтра:
|0 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:56
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|24.9 грн
|EUR
|26.93 грн
|27.43 грн
Россия использует Украину, как испытательную площадку для кибератак, в частности от российской группы кибернетической угрозы Gameredon.
Об этом заявил глава компании SentinelLabs Виталий Кремез, пишет Forbes.
В отчете SentinelLabs указывается, что Gameredon атаковала 5 тысяч «уникальных объектов» в Украине. Хакеры используют модифицированную вредоносную программу для операционной системы Windows. Программа разработана для сбора и завладения данными, поиска инструкций для сервера дистанционного управления и контроля.
— Мы с высокой уверенностью оцениваем, что российские пристрелки и подход в Украине — это подготовка, которую применят к другим целям, связанным с правительством России, — отметил Виталий Кремез.
Российская группа Gameredon начала проводить кибератаки с 2013 года. Она развивала свои тактики, техники и процедуры для настройки своего вредоносного программного обеспечения и в конечном итоге сильно расширила масштабы своих операций.
Как сообщалось, в 2019 году Служба безопасности Украины нейтрализовала 480 кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Россия использует Украину, как испытательную площадку для кибератак, в частности от российской группы кибернетической угрозы Gameredon.
Об этом заявил глава компании SentinelLabs Виталий Кремез, пишет Forbes.
В отчете SentinelLabs указывается, что Gameredon атаковала 5 тысяч «уникальных объектов» в Украине. Хакеры используют модифицированную вредоносную программу для операционной системы Windows. Программа разработана для сбора и завладения данными, поиска инструкций для сервера дистанционного управления и контроля.
— Мы с высокой уверенностью оцениваем, что российские пристрелки и подход в Украине — это подготовка, которую применят к другим целям, связанным с правительством России, — отметил Виталий Кремез.
Российская группа Gameredon начала проводить кибератаки с 2013 года. Она развивала свои тактики, техники и процедуры для настройки своего вредоносного программного обеспечения и в конечном итоге сильно расширила масштабы своих операций.
Как сообщалось, в 2019 году Служба безопасности Украины нейтрализовала 480 кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.