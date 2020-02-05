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Вечером, 5 февраля, из-за сильного ветра на улице Театральной по проспекту Мира в Николаеве на дорогу упало дерево. Движение транспорта оказалось заблокированным.
Об этом сообщает Шиповник.
Прибывшие на место сотрудники полиции пускают транспорт в объезд.
— Рухнувшее дерево оборвало электрические провода, а также провода контактной сети троллейбусов. На место происшествия прибыли аварийные бригады «Николаевоблэнерго» и «Николаевэлектротранса», - пишет издание.
Во время происшествия никто не пострадал.
Как сообщалось, в течение 5-7 февраля 2020 года на территории Николаева и области будет резкое ухудшение погодных условий, в связи с чем, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала Схему возможных осложнений на трассах области.
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Вечером, 5 февраля, из-за сильного ветра на улице Театральной по проспекту Мира в Николаеве на дорогу упало дерево. Движение транспорта оказалось заблокированным.
Об этом сообщает Шиповник.
Прибывшие на место сотрудники полиции пускают транспорт в объезд.
— Рухнувшее дерево оборвало электрические провода, а также провода контактной сети троллейбусов. На место происшествия прибыли аварийные бригады «Николаевоблэнерго» и «Николаевэлектротранса», - пишет издание.
Во время происшествия никто не пострадал.
Как сообщалось, в течение 5-7 февраля 2020 года на территории Николаева и области будет резкое ухудшение погодных условий, в связи с чем, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала Схему возможных осложнений на трассах области.