Вечером, 5 февраля, из-за сильного ветра на улице Театральной по проспекту Мира в Николаеве на дорогу упало дерево. Движение транспорта оказалось заблокированным.

Об этом сообщает Шиповник.

Прибывшие на место сотрудники полиции пускают транспорт в объезд.

— Рухнувшее дерево оборвало электрические провода, а также провода контактной сети троллейбусов. На место происшествия прибыли аварийные бригады «Николаевоблэнерго» и «Николаевэлектротранса», - пишет издание.

Во время происшествия никто не пострадал.

Как сообщалось, в течение 5-7 февраля 2020 года на территории Николаева и области будет резкое ухудшение погодных условий, в связи с чем, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала Схему возможных осложнений на трассах области.