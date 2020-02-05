Вечером, 5 февраля, в Одессе наблюдается ухудшение погодных условий. Усилившийся вечеру ветер ломает ветки и срывает обшивку со зданий.

Об этом сообщает издание «Думская».

В частности, на улице Героев Крут в Одессе возле супермаркета АТБ оторванный ветром фрагмент кровли упал на лобовое стекло припаркованного автомобиля.

У дома №19 по Сегедской рухнула сухая акация. Она повредила пристройку, в котором размещается отделения банка «Аваль». Жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, в Николаеве сегодня вечером на проезжую часть проспекта Мира рухнул тополь и заблокировал движение транспорта.