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Вечером, 5 февраля, в Одессе наблюдается ухудшение погодных условий. Усилившийся вечеру ветер ломает ветки и срывает обшивку со зданий.
Об этом сообщает издание «Думская».
В частности, на улице Героев Крут в Одессе возле супермаркета АТБ оторванный ветром фрагмент кровли упал на лобовое стекло припаркованного автомобиля.
У дома №19 по Сегедской рухнула сухая акация. Она повредила пристройку, в котором размещается отделения банка «Аваль». Жертв и пострадавших нет.
Как сообщалось, в Николаеве сегодня вечером на проезжую часть проспекта Мира рухнул тополь и заблокировал движение транспорта.
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Вечером, 5 февраля, в Одессе наблюдается ухудшение погодных условий. Усилившийся вечеру ветер ломает ветки и срывает обшивку со зданий.
Об этом сообщает издание «Думская».
В частности, на улице Героев Крут в Одессе возле супермаркета АТБ оторванный ветром фрагмент кровли упал на лобовое стекло припаркованного автомобиля.
У дома №19 по Сегедской рухнула сухая акация. Она повредила пристройку, в котором размещается отделения банка «Аваль». Жертв и пострадавших нет.
Как сообщалось, в Николаеве сегодня вечером на проезжую часть проспекта Мира рухнул тополь и заблокировал движение транспорта.