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На территории Китая число зараженных короновирусом 2019-nCoV достигло 27,4 тысячи человек. Не менее 562 человек скончались.
Об этом сообщает CCTV.
Из них в китайской провинции Хубэй умерли 549 человек. Число инфицированных в провинции выросло на 2987 и достигло 19665.
Всего выздоровели 633 пациента.
Ранее сообщалось о том, что для борьбы с коронавирусом ВОЗ нужны $675 миллионов.
Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан ранее также заявил, что не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса.
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На территории Китая число зараженных короновирусом 2019-nCoV достигло 27,4 тысячи человек. Не менее 562 человек скончались.
Об этом сообщает CCTV.
Из них в китайской провинции Хубэй умерли 549 человек. Число инфицированных в провинции выросло на 2987 и достигло 19665.
Всего выздоровели 633 пациента.
Ранее сообщалось о том, что для борьбы с коронавирусом ВОЗ нужны $675 миллионов.
Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан ранее также заявил, что не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса.