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Вчера вечером, 5 февраля, в Очакове сильный ветер повалил водонапорную башню.
Об этом в Facebook сообщил Павел Казарьян.
— Вот и водонапорная башня завалилась от ветра. Апокалипсис, - написал он.
Как сообщалось, вчера вечером в Николаеве также бушевал штормовой ветер. В частности, упавший тополь заблокировал движение по проспекту Мира, а на проспекте Центральном упала опора со светофором.
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Вчера вечером, 5 февраля, в Очакове сильный ветер повалил водонапорную башню.
Об этом в Facebook сообщил Павел Казарьян.
— Вот и водонапорная башня завалилась от ветра. Апокалипсис, - написал он.
Как сообщалось, вчера вечером в Николаеве также бушевал штормовой ветер. В частности, упавший тополь заблокировал движение по проспекту Мира, а на проспекте Центральном упала опора со светофором.