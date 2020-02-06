Вчера вечером, 5 февраля, в Очакове сильный ветер повалил водонапорную башню.

Об этом в Facebook сообщил Павел Казарьян.

— Вот и водонапорная башня завалилась от ветра. Апокалипсис, - написал он.

Как сообщалось, вчера вечером в Николаеве также бушевал штормовой ветер. В частности, упавший тополь заблокировал движение по проспекту Мира, а на проспекте Центральном упала опора со светофором.