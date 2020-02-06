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В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро четверга обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях. 59 из них — в Николаевской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Одесская — 137, Днепропетровская — 120, Херсонская — 87, Николаевская — 59, Кировоградская — 57, Донецкая — 34, Полтавская — 27, Ивано-Франковская — 26, Запорожская — 19, Черновицкая — 19, Черкасская — 8, Винницкая — 4 и Закарпатская — 3», — сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.
Также сообщается, что для недопущения накопления транспортных средств и расчистки дорог от снега вечером 6 февраля с 3:30 временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени.
Подразделениями ГСЧС оказана помощь в буксировке 134 транспортных средств, в которых находились 189 человек, убрано 77 поваленных деревьев.
Ранее сообщалось, что вчера вечером, 5 февраля, в Очакове сильный ветер повалил водонапорную башню.
В Николаеве также бушевал штормовой ветер. В частности, упавший тополь заблокировал движение по проспекту Мира, а на проспекте Центральном упала опора со светофором.
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В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро четверга обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях. 59 из них — в Николаевской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Одесская — 137, Днепропетровская — 120, Херсонская — 87, Николаевская — 59, Кировоградская — 57, Донецкая — 34, Полтавская — 27, Ивано-Франковская — 26, Запорожская — 19, Черновицкая — 19, Черкасская — 8, Винницкая — 4 и Закарпатская — 3», — сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.
Также сообщается, что для недопущения накопления транспортных средств и расчистки дорог от снега вечером 6 февраля с 3:30 временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени.
Подразделениями ГСЧС оказана помощь в буксировке 134 транспортных средств, в которых находились 189 человек, убрано 77 поваленных деревьев.
Ранее сообщалось, что вчера вечером, 5 февраля, в Очакове сильный ветер повалил водонапорную башню.
В Николаеве также бушевал штормовой ветер. В частности, упавший тополь заблокировал движение по проспекту Мира, а на проспекте Центральном упала опора со светофором.