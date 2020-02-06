В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро четверга обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях. 59 из них — в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Одесская — 137, Днепропетровская — 120, Херсонская — 87, Николаевская — 59, Кировоградская — 57, Донецкая — 34, Полтавская — 27, Ивано-Франковская — 26, Запорожская — 19, Черновицкая — 19, Черкасская — 8, Винницкая — 4 и Закарпатская — 3», — сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.

Также сообщается, что для недопущения накопления транспортных средств и расчистки дорог от снега вечером 6 февраля с 3:30 временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени.

Подразделениями ГСЧС оказана помощь в буксировке 134 транспортных средств, в которых находились 189 человек, убрано 77 поваленных деревьев.

Ранее сообщалось, что вчера вечером, 5 февраля, в Очакове сильный ветер повалил водонапорную башню.

В Николаеве также бушевал штормовой ветер. В частности, упавший тополь заблокировал движение по проспекту Мира, а на проспекте Центральном упала опора со светофором.