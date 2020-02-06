Боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил боевое поражение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

— В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение, - говорится в сообщении.

Боевики обстреливали Пески, Новотроицкое, Широкино, Марьинка, Авдеевка, Орехово, Счастье, Травневое. С начала текущих суток российские оккупационные войска из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово. За текущие сутки потерь нет.

4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.