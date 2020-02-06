В Николаеве и области в течение суток шквальный ветер валил деревья, спасатели выезжали ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

Так, сегодня утром 6 февраля на жилой дом по улице Фартхутдинова в пгт Братское упало аварийное дерево.

Вечером 5 февраля, в Очакове на улице 8 Марта, дерево упало на автомобиль FAW 1031. Спасатели 22-й ГПСЧ распилили его и убрали из транспортного средства.

В Николаеве ночью на отдельные здания Николаевской областной детской больницы упали два дерева. Пожарно-спасательное отделение 4-й ГПСЧ оказало помощь в их распиле и уборке.

Также в Николаевском, Первомайском районах области и в городе Южноукраинск деревья упали на автодороги, заблокировав движение автомобилей.

6 февраля в Березанском районе в селе Анновка карета скорой помощи попала в грязь и увязла. Ее отбуксировали спасатели 8-й ГПСЧ на проезжий участок дороги.

— Для мониторинга автомобильных дорог ночью от ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 11 человек личного состава. Оказана помощь 7 лицам и отбуксировано 1 транспортное средство. Напоминаем, что по информации Николаевского областного центра по гидрометеорологии в течение 6 февраля по Николаевской области: переменная облачность, ночью значительный снег, днем снег, местами значительный снег. Метели, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с, ночью и утром местами порывы 25-28 м/с. Температура ночью 2-7˚ мороза, днемот 3˚ мороза до 2˚ тепла, - сказано в сообщении.

По городу Николаеву: Облачно. Значительный снег. Метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 15-20 м / с. Температура ночью 3-5˚ мороза, днем от 1 ˚ мороза до 1˚ тепла.

Напомним, в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро четверга обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях. 59 из них — в Николаевской области. По состоянию на 7:30 утра 6 февраля «ЭЛУ автодорог Николаев» высыпало на дороги города 90 тонн песчано-солевой смеси.

Ранее сообщалось, что вчера вечером, 5 февраля, в Очакове сильный ветер повалил водонапорную башню. В Николаеве упавший тополь заблокировал движение по проспекту Мира, а на проспекте Центральном упала опора со светофором.