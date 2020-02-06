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Вчера вечером, 5 февраля, в Витовском районе автомобиль Daewoo столкнулся с отбойником - одна пассажирка погибла и еще одна травмировалась.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Авария произошла римерно в 18:20 на 1 км автодороги М-14 «Херсон-Николаев», 42-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nubira, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с металлическим отбойником.
— В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 65-летняя пассажирка. Еще одна женщина с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение. Водитель автомобиля не пострадал, - скказано в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.
Ранее, в Каменском Днепропетровской области за рулем школьного автобуса умер водитель, после чего транспорт въехал в забор.
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Вчера вечером, 5 февраля, в Витовском районе автомобиль Daewoo столкнулся с отбойником - одна пассажирка погибла и еще одна травмировалась.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Авария произошла римерно в 18:20 на 1 км автодороги М-14 «Херсон-Николаев», 42-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nubira, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с металлическим отбойником.
— В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 65-летняя пассажирка. Еще одна женщина с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение. Водитель автомобиля не пострадал, - скказано в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.
Ранее, в Каменском Днепропетровской области за рулем школьного автобуса умер водитель, после чего транспорт въехал в забор.