Сегодня, 6 февраля, утром, на трассе Одесса - Киев возле села Болгарка Раздельнянского района перевернулся рейсовый автобус.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19-ти пассажирами перевернулся. Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских ихдоставили в Одесскую областную клиническую больницу.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам автобуса добраться до места назначения.

Напомним, 5 февраля, в Витовском районе автомобиль Daewoo столкнулся с отбойником - одна пассажирка погибла и еще одна травмировалась.