|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|07:11
|Заход солнца:
|17:01
|Температура завтра:
|-1 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:58
|Температура завтра:
|-3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.45 грн
|24.8 грн
|EUR
|26.78 грн
|27.28 грн
Сегодня, 6 февраля, утром, на трассе Одесса - Киев возле села Болгарка Раздельнянского района перевернулся рейсовый автобус.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.
Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19-ти пассажирами перевернулся. Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских ихдоставили в Одесскую областную клиническую больницу.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам автобуса добраться до места назначения.
Напомним, 5 февраля, в Витовском районе автомобиль Daewoo столкнулся с отбойником - одна пассажирка погибла и еще одна травмировалась.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Сегодня, 6 февраля, утром, на трассе Одесса - Киев возле села Болгарка Раздельнянского района перевернулся рейсовый автобус.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.
Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19-ти пассажирами перевернулся. Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских ихдоставили в Одесскую областную клиническую больницу.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам автобуса добраться до места назначения.
Напомним, 5 февраля, в Витовском районе автомобиль Daewoo столкнулся с отбойником - одна пассажирка погибла и еще одна травмировалась.