Глава фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает Левы берег.

На фото видно, что в результате этого Тимошенко повредила себе большой палец до крови.

В кулуарах парламента глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил журналистам, что «за нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб».

— В противном случае ее ждёт уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила, - рассказал Давид Арахамия.

Напомним, что в Верховной Раде депутаты от различных фракций блокировали трибуну и президиум из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли.