В Скадовске местный житель на рынке пытался продать ручную гранату и тротиловые шашки. Полицейские эвакуировали работников и посетителей рынка и оцепили территорию до прибытия на место взрывотехников.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Информация о мужчине, который на рынке пытается продать гранату, поступило на линию «102» с межрайонного отдела СБУ. При внешнем осмотре под курткой мужчины в пакете полицейские нашли ручную гранату, запал УЗРГМ и две тротиловые шашки по 200 граммов каждая. Работники полиции обеспечили охрану места происшествия и безопасность работников торговых ларьков и посетителей.

Как сообщил начальник Скадовского отделения полиции Алексей Пешков, продавцом оказался 25-летний житель Скадовска, ранее судимый за кражи и угон. Он пояснил, что предметы якобы нашел осенью во время сбора грибов в лесу у села Раденское Алешковского района и привез к себе домой.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалсь, что в декабре группа пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения в Николаевской области нашла и уничтожила 5 взрывоопасных боеприпасов.